Происшествия 17 января 2024, 17:50 Девочка погибла в ДТП с участием автобуса под Рязанью

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Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области. В аварии погиб ребенок, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

По предварительным данным, женщина за рулем Lada Granta пошла на обгон. Ее машину занесло, в результате чего легковушка врезалась в рейсовый автобус, который двигался по маршруту Волгоград — Москва.

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Отмечается, что от полученных травм в аварии скончалась семилетняя девочка, находившаяся в салоне легковушки.