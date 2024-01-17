17 января 2024, 17:50
Девочка погибла в ДТП с участием автобуса под Рязанью
Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Рязанской области. В аварии погиб ребенок, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.
По предварительным данным, женщина за рулем Lada Granta пошла на обгон. Ее машину занесло, в результате чего легковушка врезалась в рейсовый автобус, который двигался по маршруту Волгоград — Москва.
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Отмечается, что от полученных травм в аварии скончалась семилетняя девочка, находившаяся в салоне легковушки.
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