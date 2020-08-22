Девочка погибла в аварии в Тюменской области

Авария произошла на 564-м километре федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, между деревнями Быково и Новолокти в Ишимском районе. За рулем Nissan сидела 53-летняя женщина. При обгоне грузовика на мокрой дороге она выехала на встречку, не убедившись в безопасности маневра.

Погибла четырехлетняя пассажирка Nissan. Ребенок ехал на заднем сиденье иномарки в детском автокресле.

Травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек. Среди них водитель Nissan и две ее пассажирки, а также три человека из Geely: водитель, 15-летняя пассажирка и еще одна женщина, личность которой устанавливается.