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    22 августа 2020, 18:23

    Девочка погибла в аварии в Тюменской области

    Алена Макаренко

    Nissan X-Trail и Geely столкнулись в Тюменской области, в результате погиб ребенок. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

    Авария произошла на 564-м километре федеральной автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, между деревнями Быково и Новолокти в Ишимском районе. За рулем Nissan сидела 53-летняя женщина. При обгоне грузовика на мокрой дороге она выехала на встречку, не убедившись в безопасности маневра.

    Погибла четырехлетняя пассажирка Nissan. Ребенок ехал на заднем сиденье иномарки в детском автокресле.

    Травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек. Среди них водитель Nissan и две ее пассажирки, а также три человека из Geely: водитель, 15-летняя пассажирка и еще одна женщина, личность которой устанавливается.

    Новости SMI.FM