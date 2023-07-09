Происшествия 09 июля 2023, 22:21 Девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки в Татарстане МЧС: девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки на озере в Казани Пресс-служба МЧС

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Девочка утонула после того, как на нее упал парень с «тарзанки». Это произошло на озере Средний Кабан в Казани, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в Telegram-канале.

«Сообщение об утонувшей девочке на озере Средний Кабан в Приволжском районе Казани поступило 9 июля в 16:20. На месте работала водолазная группа спасателей ЗПСО-2 Поисково-спасательной службы Татарстана», — уточнили в ведомстве.

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Водолазы извлекли тело погибшей 15-летней девочки с трехметровой глубины в 10 метрах от берега.

По предварительной версии, школьница купалась в озере, в этот момент на нее рухнул парень, который прыгнул с «тарзанки».

Региональный Следственный комитет начал проверку по факту гибели ребенка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно о гибели отдыхающего в Черном море на побережье Анапы. По данным МЧС, турист утонул во время шторма.