Происшествия 20 июля 2023, 06:23 Девочка погибла после атаки беспилотника на Крым Глава Крыма Аксенов сообщил о гибели девочки после атаки БПЛА на северо-запад РИА «Новости»

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Крым атаковал украинский беспилотник. Погибла девочка, повреждены четыре административных здания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

При помощи БПЛА ударили по одному из населенных пунктов на северо-западе полуострова. Четыре административные здания получили повреждения, оперативные службы выехали на место атаки.

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«К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток. <…> Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — написал глава региона.

Накануне около четырех часов утра на военном полигоне в Кировском районе Крыма произошел пожар, сдетонировали боеприпасы. Из четырех близлежащих сел эвакуировали около 2,2 тысячи человек, перекрыли участок трассы «Таврида». Президент России Владимир Путин поручил установить причину возгорания и оказать местным жителям помощь.