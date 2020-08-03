03 августа 2020, 12:37
Девочка-подросток утонула на пляже в Кургане
Девочка утонула на одном из пляжей Кургана в воскресенье, 2 августа. Тело 12-летнего подростка обнаружили спасатели, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
«Тело ребенка удалось обнаружить в ходе поисковых мероприятий сотрудниками поисково-спасательной службы», — уточнили сотрудники ведомства.
Согласно предварительной информации, ребенок пошел купаться без родителей. С девочкой были ее знакомые. В настоящий момент следователи устанавливают причины и детали произошедшего.