facebook_pixel
    03 августа 2020, 12:37

    Девочка-подросток утонула на пляже в Кургане

    Полина Петрова

    Девочка утонула на одном из пляжей Кургана в воскресенье, 2 августа. Тело 12-летнего подростка обнаружили спасатели, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по региону.
    Девочка-подросток утонула на пляже в Кургане

    «Тело ребенка удалось обнаружить в ходе поисковых мероприятий сотрудниками поисково-спасательной службы», — уточнили сотрудники ведомства.

    Согласно предварительной информации, ребенок пошел купаться без родителей. С девочкой были ее знакомые. В настоящий момент следователи устанавливают причины и детали произошедшего.

    Новости SMI.FM