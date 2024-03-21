Происшествия 21 марта 2024, 16:27 Девочка-подросток пострадала в пожаре в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

В пожаре, который произошел накануне в многоквартирном доме на улице Народной в Нижнем Новгороде, пострадала 16-летняя девочка. Об этом сообщил сайт NewsNN, ссылаясь на источник в экстренных службах.

Прибывшие на место ЧП спасатели вывели из дома 23 человека, среди них было четверо детей. Медики оказали первую помощь пострадавшей девочке, а затем увезли ее в больницу.

Реклама

Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители.