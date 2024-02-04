04 февраля 2024, 04:14
Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Екатеринбурге
ГИБДД: в Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала 14-летняя девочка
Три иномарки столкнулись в Екатеринбурге вечером 3 февраля. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка. Об этом сообщил Telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».
По информации городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Волгоградской улице, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Volkswagen Jetta, а тот отлетел в Mitsubishi Lancer.
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В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка Hyundai, которая благодаря пристегнутому ремню безопасности не получила тяжелых травм.
Автомобилем Hyundai управлял 23-летний житель Екатеринбурга, имеющий трехлетний водительский стаж. Один раз его привлекали к административной ответственности.
«На месте ДТП мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат — трезв. Водитель пояснил, что двигался по улице Волгоградская со скоростью 40 километров в час, впереди ехала автомашина, которая резко остановилась, в результате чего произошло столкновение», — уточнил канал.
Автоинспекторы на месте аварии провели замеры и составили процессуальные документы.
Ранее два ребенка пострадали в ДТП в Пензе, когда столкнулись автомобили Nissan X-Trail и МАЗ.
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