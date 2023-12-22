Происшествия 22 декабря 2023, 15:07 Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Белгородской области

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В Алексеевке произошло ДТП с участием четырех машин, в котором пострадала девочка-подросток. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на УМВД по Белгородской области.

Предположительно, пьяный водитель за рулем Suzuki Grand Vitara въехал в Toyota Avensis, которая двигалась впереди. Иномарка по инерции влетела в Toyota Corolla, а та — в Chevrolet Cobalt. В результате аварии пострадала 12-летняя школьница из второго авто. проводится проверка.

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