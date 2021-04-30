Девочка-подросток пострадала при пожаре в Петербурге

Школьница 14 лет пострадала во время пожара на 3-й линии Васильевского острова в Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в городской полиции.

Информация о том, что ребенка доставили в медицинское учреждение, поступила к органам правопорядка 29 апреля. Данные передала детская больница, куда накануне скорая помощь доставила девочку с острым ингаляционным отравлением смесью дымов. Врачи оценили состояние девочки как тяжелое. Предположительно, ребенок проживает на Петергофском шоссе.