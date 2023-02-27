Происшествия 27 февраля 2023, 16:49 Девочка-подросток пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ СЦКК: в Донецке в результате обстрела ВСУ пострадала 12-летняя девочка РИА «Новости»

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При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ ранения получила 12-летняя девочка. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

«Город Донецк (Петровский район), по улице Бринько, 1е, ранена девочка-подросток 2010 года рождения», — уточнили в ведомстве.

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Эту же информацию подтвердил мэр города Алексей Кулемзин. Он написал в своем Telegram-канале, что ракетный удар зафиксировали в 13:30.

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По его словам, маршрутный автобус № 63 и здание магазина получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района.

Взрывная волна повредила остекление, кровлю и фасад двух частных жилых домов. Мэр отметил, что украинские войска в течение дня обстреливают город из артиллерии натовского калибра 155 миллиметров.

В воскресенье, 26 февраля, подросток пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета в ДНР.