Происшествия 16 января 2023, 11:37 Девочка-подросток попала в больницу после катания на тюбинге в Хакасии

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В Хакасии после катания на тюбинге, прицепленном к автомобилю «Жигули», пострадала девочка 2006 года рождения. Об этом написали «Известия» со ссылкой на УГИБДД республики.

Случай произошел 14 января в селе Куйбышево Бейского района. Молодой человек прицепил тюбинг к транспортному средству, на котором разместились два человека. В какой-то момент он не справился с управлением и слетел с дороги. Находящиеся на тюбинге пассажиры столкнулись с электроопорой.

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В результате происшествия девочка-подросток получила сотрясение и ушибы головного мозга. Сейчас она находится в коме. Информации о других пострадавших нет.

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