Происшествия 25 января 2024, 16:33 Девочка-подросток попала под колеса LADA в Ставрополе

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Авария с участием 10-летней школьницы произошла накануне на улице Голенева в Ставрополе. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на отдел ГИБДД по городу.

Водитель LADA не пропустил ребенка на пешеходном переходе и сбил. В результате девочку с травмой головы доставили в больницу.

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Сообщается, что водителя, 50-летнего жителя Шпаковского округа, за последнее время два раза ловили на превышении скорости.