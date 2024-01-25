25 января 2024, 16:33
Девочка-подросток попала под колеса LADA в Ставрополе
Авария с участием 10-летней школьницы произошла накануне на улице Голенева в Ставрополе. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на отдел ГИБДД по городу.
Водитель LADA не пропустил ребенка на пешеходном переходе и сбил. В результате девочку с травмой головы доставили в больницу.
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Сообщается, что водителя, 50-летнего жителя Шпаковского округа, за последнее время два раза ловили на превышении скорости.
ДТП
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