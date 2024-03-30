30 марта 2024, 13:08
Девочка-подросток получила ранение при обстреле села в Брянской области
Богомаз: девочка-подросток ранена при обстреле села Курковичи
Девочка-подросток пострадала при обстреле села Курковичи со стороны ВСУ. Об этом сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В результате террористической атаки один подросток получил ранение. В настоящее время пострадавшая доставлена в больницу», — уточнил глава региона.
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В населенном пункте, по его информации, частично повреждены четыре жилых дома. Кроме того, в селе временно нет света.
Богомаз также сообщил об обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района. В населенном пункте два местных жителя получили ранения легкой степени тяжести.
Повреждены два многоквартирных дома и несколько частных домов. В поселке нарушено энергоснабжение.
Накануне ВСУ атаковали поселок Запесочье Погарского района. Никто из местных жителей не пострадал.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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