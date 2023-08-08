Происшествия 08 августа 2023, 16:37 Девочка-подросток погибла в ДТП в Челябинской области

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Серьезное ДТП произошло на дороге между поселками Вишневый и Знойное в Карталинском районе Челябинской области. Там столкнулись три машины. Одна из пассажирок, 15-летняя девочка, погибла. Об этом сообщило Ura.ru.

В пресс-службе ГИБДД региона сообщили, что водитель LADA Granta не уступил дорогу и столкнулся с Hyundai Elantra, а после врезался в грузовик Hyundai. Девочка-подросток, которая находилась в первой машине, скончалась при транспортировке в больницу города Карталы.