17 марта 2024, 09:58
Девочка-подросток погибла в Белгородской области при ударе ВСУ
Гладков: 16-летняя девушка погибла в Белгородской области при ударе ВСУ
Украинский снаряд попал в частный дом в Белгородской области, в результате погибла 16-летняя девушка. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилета снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась», — написал он.
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При украинском ударе также пострадал отец погибшей. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, ожоги тела и отравление угарным газом. Его доставили в городскую больницу № 2 Белгорода.
В результате атаки ВСУ в Белгороде загорелись два частных дома. В нескольких квартирах в трех многоэтажках и в двух частных домах выбило стекла. Повреждения получил один хозяйственный объект, восемь автомобилей.
В поселке городского типа Разумное осколки снарядов повредили кровлю двух частных домов. В поселке Дубовом — теплицу.
По данным Минобороны, утром 17 марта ВСУ применили РСЗО Vampire и «Ураган» при обстрелах Белгородской области.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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