Происшествия 18 июля 2023, 17:26 Девочка-подросток на велосипеде погибла под колесами машины в Владимирской области

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ДТП произошло в Суздальском районе Владимирской области. Там под колеса машины попала 14-летняя девочка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные УГИБДД по региону.

Авария случилась 17 июля рядом с селом Добрынское. Женщина-водитель Hyundai Creta направлялась по федеральной трассе Р-132. В попутном направлении ехала 14-летняя девочка на велосипеде. Женщина не заметила подростка и сбила ее. После автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

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Девочка скончалась на месте ДТП. Женщину доставили в больницу.