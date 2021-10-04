Двухлетняя девочка из Тюмени попала в больницу после того, как отравилась жидкостью для стирки. Мама вызвала врачей после того, как заметила, что дочь стала вялой и сонной. Об этом написал сайт kp.ru.

«Часть жидкости из капсулы вылилась на пол, другую часть дочь проглотила. Она пальчиком попыталась убрать невкусное вещество изо рта, ее вырвало», — рассказала женщина диспетчеру скорой помощи.

Медики, прибывшие на место, диагностировали у ребенка отравление. С помощью специального зонда ей промыли желудок, а потом отвезли в областную клиническую больницу № 2.

Врачи скорой помощи рекомендовали в случае, если ребенок съел что-то из бытовой химии, например капсулу с моющим средством, хорошо промыть полость рта. Для этого голову человеку нужно наклонить вперед, после этого ему надо дать воды и вызвать рвоту. После этих манипуляций в любом случае надо обратиться за медицинской помощью.