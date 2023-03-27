Происшествия 27 марта 2023, 22:33 Девочка на велосипеде попала под машину на Урале

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В Челябинской области задержали водителя, который сбил девочку и уехал с места происшествия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла в минувшее воскресенье, 26 марта, в селе Устиново. На улице Молодежной автомобилист сбил семилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Мужчина скрылся с места происшествия, но через несколько часов правоохранители поймали его.

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Оказалось, что управлявший машиной был пьян и не имел водительских прав.