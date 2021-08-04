Девочка на велосипеде попала под колеса авто в Омской области

В Омской области случилось ДТП с участием ВАЗ-21074, в результате которого пострадала 13-летняя девочка. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла в минувший вторник на третьем километре автодороги Таврическое — Карповка. Водитель легковушки сбил девочку, которая ехала на велосипеде. Она получила травмы и была доставлена в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.