Происшествия 17 июля 2023, 15:46 Девочка на скутере столкнулась с автомобилем в Тюмени

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В Тюмени в результате аварии с автомобилем пострадала 15-летняя девочка. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на УГИБДД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, ДТП произошло на перекрестке улиц Барнаульской и Зеркальной. Девочка на скутере столкнулась с автомобилем «Нива».

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Ребенка с травмой ноги доставили в больницу. Пассажирка скутера, 14-летняя школьница, в аварии не пострадала. Сообщается, что девочке дал скутер ее отец.