Девочка на скутере попала в аварию в Пензенской области

По данным информагентства, за рулем скутера оказалась маленькая девочка. Она врезалась в препятствие и получила травмы. Авария произошла в Бессоновском районе около половины седьмого вечера седьмого сентября. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.