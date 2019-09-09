  • Девочка на скутере попала в аварию в Пензенской области

    09 сентября 2019, 19:00

    Артур Блянихов

    В минувшую субботу в Пензенской области было зафиксировано необычное ДТП с участием скутера. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

    По данным информагентства, за рулем скутера оказалась маленькая девочка. Она врезалась в препятствие и получила травмы. Авария произошла в Бессоновском районе около половины седьмого вечера седьмого сентября. Пострадавшего ребенка госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.