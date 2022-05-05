Девочка из Татарстана разодрала горло хлебом с «начинкой» из проволоки

Юная жительница Татарстана во время еды обнаружила в хлебе запеченную проволоку. Отец девочки рассказал «360» о случившемся.

Информация о хлебе с опасной для жизни «начинкой» изначально появилась в соцсетях. Мама девочки опубликовала пост, в котором рассказала о неожиданной находке в батоне. По ее словам, кусок металла обнаружили в хлебе случайно. Мама отметила, что проволока поранила ребенку горло.

Папа девочки отметил, что хлеб покупала мама. Где именно продавался батон, мужчина не уточнил.

«Я не владею информацией о том, где был куплен батон. Это супруга владеет. Я работаю, у меня времени нет ходить по магазинам», — сказал он.

Также папа пострадавшей сказал, что его семья не имеет претензий к производителю.

«Нет вопросов к производителю хлебобулочного изделия. Ни у ребенка, ни у кого вопросов нет. Все хорошо», — отметил отец девочки.

Мужчина не знал, что его дочка поранила горло проволокой из хлеба. Информацию о травме ребенка активно обсуждали в соцсетях и местных СМИ.

Отец пострадавшей сообщил, что говорил с дочкой после случившегося. Она сказала, что с ней все хорошо. По его словам, девочка активно готовится к олимпиаде. Мужчина отметил, что не знает всех подробностей ситуации. Он развелся с мамой девочки и не живет со своей семьей.

«У дочки все хорошо, она учится, готовится к олимпиаде, посещает учебное заведение. Все хорошо у нее», — сказал мужчина.

По словам собеседника «360», его бывшая супруга тоже обнаружила проволоку. О состоянии женщины мужчина не рассказал.