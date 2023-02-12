Происшествия 12 февраля 2023, 13:28 Девочка из Сергиева Посада потеряла сознание в собственной квартире. На помощь пришли спасатели

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Накануне спасатели Мособлпожспаса вызволили из запертой квартиры 15-летнюю девочку. Инцидент произошел в поселке Богородское в Сергиевом Посаде.

В экстренные службы обратилась мать подростка. Она объяснила, что не смогла попасть в квартиру. Внутри находилась ее дочь, которая танцевала, упала и повредила колено. Женщина пробовала открыть замок своим ключом, но дверь была заперта изнутри на щеколду.

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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудника полиции деблокировали металлическую дверь. В квартире в дальней комнате спасатели обнаружили девочку, лежащую на полу», — пояснил замначальника части Сергей Шумов.

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Пострадавшая не могла передвигаться. Работники подразделения аккуратно зафиксировали школьницу на жестких носилках, спустили по лестнице с третьего этажа и перенесли в машину скорой помощи.

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