Девочка из Рязани упала с 16-го этажа и выжила

Прокуратура начала проверку в связи с падением 12-летнего ребенка с 16-го этажа жилого дома. Сейчас за жизнь девочки борются врачи.

«В связи с поступившим сообщением о падении 12-летней девочки с 16-го этажа жилого дома, расположенного на Московском шоссе города Рязани, прокуратурой области организована проверка, проведение которой поручено прокурору Московского района города, который выехал на место происшествия», — сообщил ТАСС со ссылкой на прокуратуру Рязанской области.

Как пояснил Минздрав Рязанской области, после падения ребенок был в срочном порядке доставлен в больницу, чтобы ему была оказана первая медицинская помощь.

«Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии, она прооперирована», — пояснили в ведомстве.

По данным собеседника агентства, пострадавшая с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребер, тупой травмой живота и травматическим шоком доставлена в областную детскую клиническую больницу имени Н. В. Дмитриевой.