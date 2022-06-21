Девочка из Нижегородской области упала со стены церкви

Девочка-подросток упала со стены здания церкви в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили NewsNN со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Ситуация произошла 19 июня. Здание церкви, расположенное в селе Чуварлей-Майдан, является полуразрушенным. Девочка сорвалась со стены и упала. На данный момент сотрудники полиции огранизовали проверку. Они выясняют обстоятельства случившегося. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.