Происшествия 07 апреля 2023, 03:28 Девочка из Нижегородской области накормила младшего брата таблетками Ni Mash: девочка из села Тенекаева накормила младшего брата таблетками от гипертонии РИА «Новости»

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Трехлетняя девочка накормила своего младшего брата таблетками от гипертонии. Происшествие произошло селе Тенекаево под Нижним Новгородом. Об этом сообщили в Telegram-канале Ni Mash.

Девочка и ее полуторогодовалый брат находили за городом вместе с матерью. В какой-то момент мать ненадолго отлучилась в ванную комнату, а когда вернулась увидела, что дочь дает мальчику дедушкины таблетки от высокого давления.

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Женщина сразу же вызвала скорую помощь. Когда ребенка доставили в больницу, он находился в тяжелом состоянии. Однако врачам удалось спасти ему жизнь. Сейчас мальчику ничего не угрожает.

Как трехлетняя девочка смогла найти таблетки и сколько ее брат успел их проглотить, неизвестно.

Ранее сообщалось о другом происшествии с ребенком в Карелии. Школьнице назначили операцию под наркозом. Родителей и девочку предупредили, что перед этом нельзя есть и пить. Перед процедурой врач спросил маму, точно ли девочка соблюдала указания. Мать, соврав, подтвердила. Из-за этого школьница чуть не умерла на операционном столе. Позднее женщина призналась, что ребенок выпил утром стакан воды.