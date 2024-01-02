02 января 2024, 23:49
Девочка из многодетной семьи погибла при пожаре в Тольятти
МЧС: девочка погибла во время пожара в квартире в Тольятти
Девочка погибла во время пожара в квартире в городе Тольятти в Самарской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное МЧС.
Пожар начался в многоквартирном доме, расположенном на бульваре 50 лет Октября, 8. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС вечером 2 января.
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На тушение огня отправили 40 человек и 16 единиц техники. Кроме того, от МЧС направили 34 спасателя и 14 единиц спецтехники.
«В результате пожара погиб один человек (девочка 2013 года рождения), спасено пять человек», — сообщили в ведомстве.
В сгоревшей квартире находился отец с тремя детьми, как сообщил агентству источник в силовых структурах. По предварительной информации, несовершеннолетние играли со спичками, зажигая их. После возгорания мужчину и двух детей успели эвакуировать, а девочка спряталась на балконе и ее нашли уже позже погибшей.
Ранее смертельный пожар, в котором погибли два человека, произошел в городе Новоузенске в Саратовской области.
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