Происшествия 08 июня 2023, 12:22 Девочка из Ленобласти попала в реанимацию после того, как незнакомец на улице дал ей попить воды с наркотиками

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В Ленинградской области правоохранители разыскивают молодого человека, который отравил восьмиклассницу наркотиками, предложив ей выпить воды с запрещённым веществом. Об этом сообщил Life, со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Случай произошел в городе Отрадное. Во время игры в скейт-парке 14-летняя девочка попросила попить воды у незнакомца. Когда она сделала пару глотков, ей сразу же стало плохо. Пострадавшую увезли в реанимацию.

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Дети, которые были в компании вместе с восьмиклассницей, рассказали, что молодой человек после случившемся сразу же исчез. Медики диагностировали у школьницы отравление неизвестными наркотиками. О ее состоянии не сообщается.