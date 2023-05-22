Происшествия 22 мая 2023, 16:40 Девочка из ЯНАО пожаловалась в полицию на мать, которая избивала ее на протяжении года

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В Красноселькупском районе ЯНАО правоохранители проводят проверку по факту избиения матерью своей несовершеннолетней дочери. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на окружное управление СКР.

Как рассказала сама пострадавшая, ее мать на протяжении года наносила побои, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщина избивала девочку, находя самые малозначительные поводы.

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Сейчас ребенок находится в безопасности, передает «Ямал-Медиа». Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.