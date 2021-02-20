Девочка из ЯНАО, которую покусали собаки, получит компенсацию

Семья девочки, которую покусали собаки, получит компенсацию в 100 тысяч рублей от администрации Надыма в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Установлено, что одна из собак, которые напали на ребенка, оказалась домашней, а вторая — уличной.

«В пользу пострадавшей с ответчиков взысканы денежные средства в размере 100 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре.

После нападения девочка получила травмы, а также огромное потрясение. Кроме того, ей был назначен курс уколов.