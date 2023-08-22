22 августа 2023, 00:09
Девочка и мужчина получили ранения при обстреле Старомихайловки со стороны ВСУ
Населенный пункт Старомихайловка в ДНР подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате 11-летняя девочка и взрослый мужчина получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
Информация о пострадавших поступила по оперативным линиям СЦКК ДНР 21 августа. Удар ВСУ пришелся по улице Гагарина. Среди раненых — ребенок 2012 года рождения и мужчина 1983 года рождения.
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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 21 августа по состоянию на 22:00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц», — сказано в сообщении.
Подразделения Вооруженных сил Украины также открыли огонь по поселку городского типа Пришиб в Михайловском районе Запорожской области, сообщал RT. Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ нанесли более 50 ударов по территории республики за сутки, писали «Известия».
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ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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