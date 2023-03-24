24 марта 2023, 17:42
Девочка едва не погибла на Камчатке, зацепившись за льдину
На Камчатке пожарный Николай Шаров спас девочку, которая случайно оказалась на оторвавшейся льдине. Об этом написал сайт newizv.ru.
Для спасения ребенка спасателю потребовалось проплыть 40 метров в ледяной воде.
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В ГУ МЧС по Камчатке рассказали, что ребенок оказался на льдине у берега в бухте Крашенникова во время игры со сверстниками. Девочку увидели местные жители и обратились за помощью к спасателям.
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Спасатели
Камчатка
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