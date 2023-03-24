Происшествия 24 марта 2023, 17:42 Девочка едва не погибла на Камчатке, зацепившись за льдину

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На Камчатке пожарный Николай Шаров спас девочку, которая случайно оказалась на оторвавшейся льдине. Об этом написал сайт newizv.ru.

Для спасения ребенка спасателю потребовалось проплыть 40 метров в ледяной воде.

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В ГУ МЧС по Камчатке рассказали, что ребенок оказался на льдине у берега в бухте Крашенникова во время игры со сверстниками. Девочку увидели местные жители и обратились за помощью к спасателям.

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