Происшествия 03 января 2024, 02:10 Девочка два часа не могла выбраться из сугроба в Пермском крае Freepik

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Семилетняя девочка застряла в сугробе и не могла выбраться оттуда около двух часов в городе Березники Пермского края. Ребенка спасла оказавшаяся неподалеку местная жительница. Подробности сообщил паблик«ЧП ДТП Пермь» во «ВКонтакте».

Местная жительница рассказала, что в понедельник, 1 января, выгуливала собаку. На улице в это время никого не было. Женщина услышала детский крик и пошла на звук.

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«Когда я пошла на звук, то увидела как маленькая девочка, которой было на вид лет шесть-семь, застряла в сугробе и не могла выбраться. Я очень сильно испугалась и сразу принялась доставать ребенка», — рассказала женщина.

Спасительница проводила ребенка до дома. Девочка рассказала, что ее родители сказали ей пойти погулять, а сами легли спать после праздника. По словам ребенка, в сугробе она просидела около двух часов.

В понедельник, 1 января, семилетняя девочка утонула в реке в Тверской области. Два ребенка провалились под лед в реке Городня в селе Киверичи. Очевидец успел спасти четырехлетнего мальчика, но семилетнюю девочку вытащить не получилось.