25 мая 2020, 11:59
Девочка четырех лет исчезла в Мурманской области
Супруги из Мурманской области заявили о пропаже четырехлетней дочери. Девочка исчезла в поселке Алакуртти. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
Обратившаяся в полицию женщина пояснила, что ее дочь ушла фотографироваться с подругами.
«Я была дома, а дети сначала пошли на площадку фотографироваться, а потом спустились к реке. Она пошла шишки кидать, и больше я ее не видела. У меня пятеро детей, она — четвертый ребенок. Работа по поиску уже ведется. Предлагают сегодня задействовать коптер. Остальные жители поселка тоже принимают участие в поисках, откликнулись люди. Будем надеяться, что дочка найдется», — отметила пострадавшая.
По факту пропажи возбудили уголовное дело. В поисках участвуют 440 человек и 12 единиц техники.