Девочка четырех лет исчезла в Мурманской области

Обратившаяся в полицию женщина пояснила, что ее дочь ушла фотографироваться с подругами.

«Я была дома, а дети сначала пошли на площадку фотографироваться, а потом спустились к реке. Она пошла шишки кидать, и больше я ее не видела. У меня пятеро детей, она — четвертый ребенок. Работа по поиску уже ведется. Предлагают сегодня задействовать коптер. Остальные жители поселка тоже принимают участие в поисках, откликнулись люди. Будем надеяться, что дочка найдется», — отметила пострадавшая.

По факту пропажи возбудили уголовное дело. В поисках участвуют 440 человек и 12 единиц техники.