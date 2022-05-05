Девочка 9-ти лет попала под колеса грузовика в Ростовской области

В городе Батайск Ростовской области водитель грузового автомобиля сбил девятилетнюю девочку. Авария произошла на перекрестке улиц Энгельса и Матросова, написал «Царьград».

По информации УГИБДД по Ростовской области, девочка стала перебегать дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. В этот момент водитель грузовика наехал на нее.

Ребенка с травмами доставили в больницу. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют точные обстоятельства случившегося.