Девочка 12-ти лет выпала из окна в Сургуте

Происшествие случилось в полдень на улице Магистральная в Сургуте. Из окна пятого этажа выпала 12-летняя девочка. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ОМВД.

«Около 12:00 в Сургуте на улице Магистральная, 10 по неосторожности из окна выпала 12-ти летняя девочка. Она доставлена в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи», — сказано в сообщении ведомства.

Во время происшествия в квартире кроме подростка никого не было. Врачи диагностировали у пострадавшей переломом ноги и черепно-мозговую травму. Удар смягчил находящийся под окнами сугроб снега.