Девятимесячный ребенок погиб в самодельной детской кровати в Башкирии

СК РФ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в связи с гибелью девятимесячного ребенка в самодельной детской кроватке.

Как сообщает mkset.ru, трагедия произошла в ночь на 30 октября в селе Мирный. Голова ребенка оказалась между боковым бортом самодельной кроватки и ее основанием. Причиной смерти малыша стало сдавливание головы. Его мать, обнаружив малыша бездыханным рано утром, позвонила в скорую и полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье в связи с причинением смерти по неосторожности.