Девятимесячный ребенок отравился крысиным ядом на Урале

2 ноября в магнитогорскую больницу доставили девятимесячную девочку, которая отравилась дома крысиным ядом. Сообщается, что ребенок в этот момент находился под присмотром матери, и женщина незамедлительно обратилась за медицинской помощью.

Сейчас состояние девочки врачи оценивают как стабильно тяжелое.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что яд купили для травли крыс и использовали по назначению.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов и считается благополучной.