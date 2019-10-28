Девятимесячный младенец умер на Урале от голода
В городе Златоуст Челябинской области мать оставила младенца на попечение трехлетней сестры на два дня. Ребенок скончался от голода, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на «Первый областной».
Уполномоченная по правам ребенка по Челябинской области Ирина Буторина рассказал, что в понедельник 21 октября мать троих детей ушла из дома со старшим семилетним сыном. В квартире она оставила одних трехлетнюю дочь и младшего девятимесячного ребенка.
Женщина вернулась домой только в среду, когда младенец уже скончался. Она покинула квартиру, забрав обоих старших детей.
25 октября, в пятницу, бабушка, решившая навестить родню, обнаружила в квартире только мертвого внука.
На данный момент проводится проверка обстоятельств инцидента. Детей из семьи изъяли, они находятся в приюте.