Девятимесячный младенец умер на Урале от голода

Уполномоченная по правам ребенка по Челябинской области Ирина Буторина рассказал, что в понедельник 21 октября мать троих детей ушла из дома со старшим семилетним сыном. В квартире она оставила одних трехлетнюю дочь и младшего девятимесячного ребенка.

Женщина вернулась домой только в среду, когда младенец уже скончался. Она покинула квартиру, забрав обоих старших детей.

25 октября, в пятницу, бабушка, решившая навестить родню, обнаружила в квартире только мертвого внука.

На данный момент проводится проверка обстоятельств инцидента. Детей из семьи изъяли, они находятся в приюте.