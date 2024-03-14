Происшествия 14 марта 2024, 19:07 Девятимесячная девочка попала в больницу после обстрела Белгородского района Гладков: при обстреле Беловского пострадали мальчик и 9-месячная девочка Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Три человека пострадали при обстрелах в селе Беловское, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двое из них — дети. Это брат и сестра. Мальчику девять лет, а его младшей сестре всего девять месяцев.

У старшего ребенка выявили множественные ранения мягких тканей стопы и закрытую черепно-мозговую травму. У девочки — ранения лица, кисти и закрытая черепно-мозговая травма.

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Еще один пострадавший — мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой — обратился к врачам самостоятельно. После оказания помощи его направили на амбулаторное лечение.

Оба ребенка находятся сейчас находятся в Детской областной клинической больнице, в отделении травматологии. Врачи оценивают состояние детей как средней степени тяжести. Для более эффективного лечения вызвали травматолога и реаниматолога из федерального центра, уточнил Гладков.

Также губернатор привел данные о разрушениях в населенном пункте — различные повреждения там получили 37 частных домовладений, две хозпостройки и сельскохозяйственный объект. В двух многоквартирных домах выбиты окна. Кроме того, повреждения получила 21 единица автотранспорта.