09 февраля 2023, 14:38
Девятилетняя школьница пострадала в ДТП в Петербурге
ДТП с участием девятилетней школьницы произошло накануне на перекрестке проспектов Наставников и Энтузиастов в Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Водитель KIA совершил наезд на ребенка, который, с его слов, перебегал дорогу в неположенном месте.
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Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.
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ДТП
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