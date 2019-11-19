Девятилетняя девочка на Кубани вышла погулять и исчезла

Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю организовал проверку по факту пропажи девятилетней девочки, которая 18 ноября вышла из дома погулять во дворе со сверстниками и исчезла.

«В Новокубанском районе проводится проверка по факту безвестного исчезновения малолетней… Установлено, что девятилетняя девочка проживает с матерью в хуторе Родниковском. Около 17 часов 18 ноября она пошла гулять и до настоящего времени не вернулась», — сказано в сообщении СК РФ.

Как пишет «Интерфакс», девочку зовут Елизавета Набойченко. В момент исчезновения она была одета в черную казачью форму с красными вставками. С собой у нее был черно-синий рюкзак с рисунком в виде цветов.