В Вологде пропала девятилетняя девочка. Ее не могут найти вторые сутки. В результате СК по региону возбудил уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону.

«Девятилетняя девочка вышла из дома на улице Воровского областного центра утром 16 октября 2021 года. До настоящего времени ее местонахождение не установлено», — сказано в сообщении.

Ее ищут два дня, но результатов это никак не дало. Сейчас СК проверяют все версии произошедшего, допрашиваются жители города, родственники, знакомые, педагоги. Продолжаются поиски, в которых принимают участие сотрудники отдела криминалистики, а также волонтеры и местные жители.

Источник фото: пресс-служба СК РФ по региону

В первую очередь обследуются объекты инфраструктуры ЖКХ, в том числе колодцы, септики, а также территория у водных объектов города. Пока никаких подробностей больше не приводится. Где последний раз видели девочку, неизвестно.

В начале сентября в Белгородской области пропали два мальчика — 10 и 11 лет. Дети проживали в многодетной семье.