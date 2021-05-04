Девятилетняя девочка попала в больницу со 100 укусами бродячих собак

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на девятилетнюю девочку. Медики насчитали на ее теле 100 ран от укусов животных.

Как сообщает newizv.ru, собаки напали на ребенка 2 мая у жилого дома № 24 на улице Фестивальной.

Хотя собак было всего две, они сумели нанести в общей сложности не менее 100 ран. Девочка была госпитализирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли одежду ребенка и записи с камер наблюдения. Допрашивают свидетелей.