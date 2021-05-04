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    04 мая 2021, 18:08

    Девятилетняя девочка попала в больницу со 100 укусами бродячих собак

    Редакция сайта 360°

    В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту нападения бродячих собак на девятилетнюю девочку. Медики насчитали на ее теле 100 ран от укусов животных.

    Как сообщает newizv.ru, собаки напали на ребенка 2 мая у жилого дома № 24 на улице Фестивальной.

    Хотя собак было всего две, они сумели нанести в общей сложности не менее 100 ран. Девочка была госпитализирована.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли одежду ребенка и записи с камер наблюдения. Допрашивают свидетелей.