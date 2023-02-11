Происшествия 11 февраля 2023, 19:50 Девятилетняя девочка попала в больницу после нападения питбуля в Санкт-Петербурге МВД: полиция проверит хозяина собаки, покусавшей ребенка в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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В Санкт-Петербурге полиция начала проверку после нападения собаки на девятилетнего ребенка в Красносельском районе города. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Правоохранители уточнили, что мать пострадавшей девочки обратилась в полицию накануне, 10 февраля. Она рассказала, что во дворе их дома на дочь напал питбультерьер. Животное покусало ребенка.

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«По прибытии на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что 51-летний хозяин собаки выгуливал своего питомца без намордника и поводка», — добавили в ведомстве.

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Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В январе на Камчатке семилетняя девочка вместе с сестрой случайно проникли на территорию частного дома, где находилась собака. Защищая территорию, животное сильно покусало одну из сестер. Ребенок оказался в реанимации.