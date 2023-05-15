Происшествия 15 мая 2023, 17:05 Девятилетняя девочка попала под колеса иномарки на Камчатке

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В Камчатском крае девятилетняя девочка попала под колеса легкового автомобиля, водитель которого скрылся с места аварии. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на региональную ГИБДД.

По предварительным данным, женщина за рулем иномарки не увидела девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, и сбила ее. Школьница получила травмы, ее передали медикам.

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Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность скрывшегося водителя.