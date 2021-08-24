Девятилетняя девочка стала жертвой ДТП под Тюменью

Накануне на трассе под Тюменью произошла авария, в которой пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщил сайт «Наш город» со ссылкой на региональное ГИБДД.

ДТП случилось на 13-м километре автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Столкнулись две иномарки Mitsubishi и Kia Rio. В автомобиле Kia Rio ехали 37-летняя женщина и ее девятилетняя дочь.

По предварительной информации, следовавший за иномаркой водитель на Mitsubishi превысил скорость и ударил впереди идущую машину.

«Обе пассажирки получили травмы различной степени тяжести. Инспекторы патрульной службы выясняют детали аварии», — уточнили в Автоинспекции.