Девятилетний велосипедист оказался под колесами KIA в Оренбурге

В Оренбурге в СНТ Авиаторов-3 возле дома № 63 на улице Аэродромной девятилетний мальчик на велосипеде оказался под колесами KIA Rio.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на информацию оренбургского МВД, машина под управлением 37-летнего водителя направлялась в сторону Шарлыкского шоссе, а мальчик переезжал дорогу на велосипеде прямо перед автомобилем. В результате ДТП он получил травмы. Проводится проверка по факту ДТП.