Происшествия 19 ноября 2023, 01:39 Девятилетний ребенок пропал в Омске во время сильного снегопада МВД: девятилетний ребенок пропал в Омске после снегопада Freepik

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Во время снегопада в Омске пропал девятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«С заявлением о розыске сегодня вечером обратились родители мальчика. Ребенок около 20:00 часов ушел из дома по улице 20 лет РККА и до настоящего времени не вернулся», — сказано в публикации.

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Правоохранители описали приметы мальчика: рост 130-140 сантиметров, телосложение среднее. В день пропажи он был в черный куртке и шапке того же цвета.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, опрашивают семью и друзей пропавшего, а также проверяют места его возможного появления.

Сильный снег шел в Омске с самого утра. Он пришел на смену затяжным дождям.

Ранее в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка. У нее светлые волосы, зеленые глаза, рост — 150 сантиметров. В день исчезновения подросток был в черной куртке с капюшоном и в коричневых штанах. Еще одна 15-летняя школьница пропала в Воронеже. Она ушла из дома и перестала выходить на связь.