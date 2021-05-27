27 мая 2021, 17:20
Девятилетний ребенок пострадал в ДТП в Екатеринбурге
В Екатеринбурге в ночь на 27 мая в аварии серьезно пострадал девятилетний мальчик. Ребенку диагностировали перелом основания черепа. Об этом сообщил tagilcity.ru.
39-летний водитель машины Nissan Almera двигался по направлению улицы 40-летия Комсомола. Около остановки общественного транспорта «ЖБИ» перед светофором он врезался в автомобиль Lexus RX 350.
По словам предполагаемого виновника аварии, его отвлек ребенок. Мальчик сидел на заднем сидении в детском кресле. Пострадавшего несовершеннолетнего увезли в детскую больницу № 9.
В причинах и обстоятельствах автокатастрофы разбираются сотрудники дорожной полиции.